Türkiye-Hollanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, istişareden ve gerekli kurullardan geçirdikten sonra bugün dostluk grubunun lağvedileceğini bildirdi.

AA muhabirine konuşan Soysal, Bakanlar Kurulunda alınan "TBMM ile Hollanda Parlamentosu arasındaki dostluk grubunun Türkiye kısmının lağvedilmesine" yönelik karara ilişkin, "Yaşadıklarımız ortada, Bakanlar Kurulumuzun dünkü aldığı karar da ortada. Bugün grubumuzla istişare edip, gerekli kurullardan geçirdikten sonra belki bugün itibarıyla dostluk grubunu lağvedeceğiz." dedi.

Soysal, gelişen, ilerleyen, söz sahibi olan, bölgesinde ve ülkesinde gündem belirleyen bir Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin istemediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Geçmişte olduğu gibi vesayet odaklarıyla hizaya getirilen, evrilip çevrilebilen, dur dediği yerde duran, git dediği yerde giden bir Türkiye arzuladıkları için 16 Nisan onlara büyük korku veriyor. İsviçre'nin, Hollanda'nın, Fransa'nın, Avusturya'nın tutumlarını ben bu şekilde görüyorum. Benim gördüğümü vatandaşlarımın da görmesini istiyorum. Bunun parti, ideoloji meselesi değil, memleket meselesi olduğunu bilmeleri lazım."

"Yeni yaptırımlar da olacak"

Türkiye'nin yeni yaptırımlarının da olacağını ifade eden Soysal, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu ve ne gerekiyorsa yapılacağının altını çizdi. Bakanlar Kurulunda alınan kararları harfiyen yerine getireceklerini aktaran Soysal, "Hollanda hükümeti gereğini yapmadığı takdirde biz üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız." diye konuştu.