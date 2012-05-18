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Dörtyol'daki çatışma

Şehit Jandarma Üsteğmen Aytaç Kaya'nın cenazesi memleketi Elazığ'a getirildi

Dörtyol'daki çatışma

Şehit Jandarma Üsteğmen Aytaç Kaya'nın cenazesi memleketi Elazığ'a getirildi

18 Mayıs 2012 Cuma 15:09
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Dörtyol'daki çatışma

ELAZIĞ - Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Jandarma Üsteğmen Aytaç Kaya'nın cenazesi memleketi Elazığ'a getirildi.

Elazığ Havaalanı'na Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla gelen Kaya'nın naaşı, tören mangasının omuzlarında ambulansa konuldu. Bu sırada Kaya'nın babası Mehmet Kaya ile şehidin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

8. Kolordu Komutanı Korgeneral Galip Mendi, baba Kaya'ya baş sağlığı diledi. Baba Kaya ise ''Vatan sağ olsun, millet sağ olsun, Allah memlekete zeval vermesin, ne diyeyim ben. Böyle insanlar gidecek ki bu ülke dursun. Olmaz yoksa'' dedi.

Daha sonra ambulansa konulan Kaya'nın naaşı Yenimahalle Alaca Sokak'taki apartmanlarının önünden geçirilerek Elazığ Asker Hastanesi'ne götürüldü.

Kaya'nın cenazesi, ikindi vakti Onurlar Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2012 07:10
Anahtar Kelimeler:
Şehit
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