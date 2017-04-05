Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88434
ALTIN
149.096
DOLAR
3.6993
STERLIN
4.6139
EURO
3.9460
'Kostak'a yardım eli
'Kostak'a yardım eli
Bu 'Giselle' başka 'Jizel'
Bu 'Giselle' başka 'Jizel'
69 yaşında hafızlık eğitimi
69 yaşında hafızlık eğitimi
'Üslup uyarısı'
'Üslup uyarısı'
DÜYADER, Dünyada Yılın Derneği
DÜYADER, Dünyada Yılın Derneği

Dörtyol Milli Eğitim Müdürüne silahlı saldırı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy hastaneye kaldırıldı.

Dörtyol Milli Eğitim Müdürüne silahlı saldırı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy hastaneye kaldırıldı.

05 Nisan 2017 Çarşamba 13:49
3 Okunma
Dörtyol Milli Eğitim Müdürüne silahlı saldırı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Numune Evler Mahallesi Necati Keskin Bulvarı'ndaki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne giden O.Ç. (55), kurum binasında karşılaştığı Dörtyol Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç, üzerinde taşıdığı tabancayla Toksoy'a iki el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Bacağından Yaralanan Toksoy, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şüpheli O.Ç'yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, olayın Öğretmenevindeki bir ihaleyle ilgili olduğu iddiaları üzerinde duruyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
HatayDörtyolHatay DörtyolMehmet ToksoyNumune Evler Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması
Erdoğan'dan muhtarlar ve güvenlik korucularına müjde
Erdoğan'dan muhtarlar ve güvenlik korucularına müjde
'Mobilyada zam yapan fırsatçıları bildirin'
'Mobilyada zam yapan fırsatçıları bildirin'
Tufan Ergüder'e yakalama kararı
Tufan Ergüder'e yakalama kararı
Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten yargılanıyor
Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten yargılanıyor
'Organize polislerin' yargılanmasına devam edildi
'Organize polislerin' yargılanmasına devam edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ