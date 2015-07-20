Dört ilde dört kaza: 2 ölü, 50 yaralı

ANKARA - Kayseri'de Hilmi Özey yönetimindeki 34 DP 8739 plakalı otobüs, Kayseri-Ankara karayolunun 35. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 19 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otobüste, bir derneğin, İstanbul'dan bayram tatilinde gezi için gittikleri Malatya'dan dönen üyelerinin bulunduğu, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya'da tarım aracı devrildi 1 kişi öldü

Konya'nın Hadim ilçesinde de tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Uğur Kayaalp (18) idaresindeki "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, Korualan Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü Kayaalp olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 16 kişi yaralandı.

Hadim ve Konya'daki bazı hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Iraklıları taşıyan minibüs devrildi 12 kişi yaralandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde de Iraklıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Habur Sınır Kapısı'ndan aldığı Irak vatandaşı 10 kişiyi İstanbul’a götüren Ahmet Özalp yönetimindeki 73 SY 499 plakalı minibüs, Cizre–Nusaybin karayolunun Demirtepe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Özalp ile Mehmet Bahşiş, Irak vatandaşları Hewsor Kawa Gharib, Hewa Kawa Gharib, İsmail Ramadhana Ali, Dohren Tahsin Ahmed, Heshar Hama Ali Aziz, Kozhir Raifa Veli, Aker Ahmed Rahha, Sarwer İsmail Ahmed ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin ve Kızıltepe’deki hastanelere sevk edildi.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde, Cemal Şahin (83) idaresindeki 41 KP 018 plakalı otomobil, İmamoğluçeşmesi köyü girişinde Osman Şahin (65) yönetimindeki 71 DK 626 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan Saime (78) ve Ayşe Şahin (65) yaralandı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Cemal Şahin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.