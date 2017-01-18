Doom Kitabı, şubat ayında çıkıyor!

Oyuncuları ilk olarak 1993 yılında selamlayan ve bir döneme ciddi anlamda damgasını vuran Doom serisi, günümüzde First Person Shooter (FPS) olarak adlandırılan oyun türünün atalarından kabul ediliyor.

Bir düşünün. Uzayda gerçekleştirilen araştırmalar esnasında bir şeyler ters gitse akıllara ne gelir? Mesela bir meteor yağmuru ya da uzaylı yaratıkların saldırısı. Peki ya Cehennem yaratıkları? İşte Doom, daha önce düşünülmemiş bir fikirden yola çıkarak, uzayda sizi tek başınıza bırakan ve üzerinize Cehennem yaratıklarını salan bir oyun olarak tüm zamanların en çok oynanan ve modlanan serisi oldu. Serinin şimdilik son oyunu Doom 2016 ise, 13 Mayıs 2016 itibarıyla raflarda yerini aldı. Şimdi de Türkiye'de ilk kez kitabı hazırlanıyor.

Peki nedir bu kitap?

Doom Kitabı, Doom serisi hakkında, geçmişten günümüze kadar birçok ilgi çekici bilgiyi bir araya toplayan, üzerine önemli kaynakların hazırladığı yazılardan ve yapımcıların verdiği röportajlardan da alıntılar sunan "rehber" niteliğinde bir kitap. Tabii dahası da var.

Doom Kitabı, sınırlı sayıda (muhtemelen 500 adet) basılarak oyunseverlerin beğenisine sunulacak. Şimdiden 200'den fazla oyuncu, bu kitabı alacağına dair söz verdi bile.

Eğer kitapta isminizin olmasını istiyorsanız acele edin!

Kitapta, "Doom Kitabı'nı alacağına söz veren oyuncular" başlığı altında bir liste yer alıyor ve oyuncuların isimleri numarasız olarak listeleniyor. Eğer siz de bu kitabı almayı düşünüyorsanız, mahmutmk2@gmail.com adresine mail atarak bildirebilirsiniz. Ama acele etmenizde fayda var. Çünkü kitabın basım süreci yakında başlayacak ve bu sebeple kitaba başka isim eklenemeyecek.

Şubat ayında çıkıyor!

Doom Kitabı, şubat ayından itibaren internet üzerinden satın alınabilecek. Kitabın fiyatı 20 lira olarak belirlendi ve kargo da ücretsiz. Eğer FPS oyunlarını seviyorsanız, ülkemizde benzeri bulunmayan bu kitabı koleksiyonunuza katmalısınız.