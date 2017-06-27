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Dönüşler başladı

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolculuğuna geçen vatandaşlar, otoyollar, feribot iskeleleri, havalimanları ve şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğunluğa neden oldu.

Dönüşler başladı

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolculuğuna geçen vatandaşlar, otoyollar, feribot iskeleleri, havalimanları ve şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğunluğa neden oldu.

27 Haziran 2017 Salı 19:31
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Dönüşler başladı

ANKARA

Ramazan Bayramı tatillerini geçirmek üzere feribotla Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinden Çanakkale yönüne geçen binlerce vatandaşın dönüş yolculuğuna başlaması yoğunluğa neden oldu.

Marmara Bölgesi ve Trakya'dan Ege ve iç bölgelere giden çok sayıda sürücü, feribot sırası için yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Kent merkezindeki iskeleye gelen araçlar, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Demircioğlu Caddesi'nde çift yönlü olarak beklemeye alındı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ yetkilileri, feribot seferlerinin yaşanan yoğunluk nedeniyle saatsiz olarak çalıştığını belirtti.

Yetkililer, Çanakkale'den Eceabat ile Kilitbahir'e 4 ve Lapseki'den Gelibolu'ya 4 olmak üzere 8 feribotun bayram yoğunluğu sona erene kadar seferlerini saatsiz olarak, doldur boşalt sistemiyle yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Anadolu otoyolunda yoğunluk

Bayram tatilinin son gününde, İstanbul yönüne giden tatilciler nedeniyle Anadolu otoyolunun Sakarya kesiminde yoğunluk başladı.

Anadolu otoyolunun Sakarya kesimiAnadolu otoyolunun Sakarya kesimi

Otoyolun Akyazı-Adapazarı ve Arifiye-Sapanca mevkisi İstanbul istikametinde de araç yoğunluğu yaşanırken, araçları arızalanan bazı sürücüler, emniyet şeridinde arızayı gidermeye çalıştı.

Öte yandan Anadolu otoyolu, D-650 ve D-100 karayollarında konuşlanan Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleriyle karayolları görevlileri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 

Anadolu otoyolunun Düzce kesimiAnadolu otoyolunun Düzce kesimi

Bolu Dağı'nda akıcı yoğunluk var

Otoyolun Bolu Dağı-Düzce kesimi tünel çıkışı ve viyadükler üzerinde de akıcı bir yoğunluk başladı.

Güzergahta sürekli hareket halinde bulunan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

Kartepe'de araç kuyruğu

Bayramın son gününde İstanbul'a dönen tatilciler sebebiyle Anadolu Otoyolunda Kartepe ilçesinden itibaren uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafik akışı, D-100 karayolunun Köseköy, Kandıra sapağı ve Kuruçuşme; Anadolu Otoyolunun ise Alikahya ve Gültepe mevkisinde durma noktasına geldi.

D-130 ile D-605 karayollarında ise trafik normal akışında devam ediyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yollardaki kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan tatilcilerin Kandıra-Şile yolunda da trafik yoğunluğuna neden olduğu görüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
TatilcilerDönüş YoluRamazan Bayramı
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