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Dönüş yolundaki sürücülere 'son 30-40 kilometre' uyarısı

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Genel Başkanı İhsan Memiş, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonunda evlerine dönecek sürücüleri, yolculuğun son 30-40 kilometresinde sık görülen dikkat dağınıklığı konusunda uyardı.

Dönüş yolundaki sürücülere 'son 30-40 kilometre' uyarısı

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Genel Başkanı İhsan Memiş, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonunda evlerine dönecek sürücüleri, yolculuğun son 30-40 kilometresinde sık görülen dikkat dağınıklığı konusunda uyardı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:23
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Dönüş yolundaki sürücülere 'son 30-40 kilometre' uyarısı

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Genel Başkanı İhsan Memiş, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonunda evlerine dönecek sürücüleri, yolculuğun son 30-40 kilometresinde sık görülen dikkat dağınıklığı konusunda uyardı.

Memiş, yaptığı açıklamada, bayram tatillerinde sevdiklerine kavuşmak isteyenlerin yoğun trafik oluşturduğunu belirterek bu durumun kaza riskini artırdığını söyledi.

Memiş, her yıl bayram tatillerinde en az 100 kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğine, 600-800 kişinin de yaralandığına dikkati çekerek "Yaralananların ortalama yüzde 2'si kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybederken, yüzde 10'u engelli kalmaktadır." ifadesini kullandı.

Bayram tatili sonrasında evlerine dönecek sürücülerin çok dikkatli olması gerektiğine işaret eden Memiş, "Yola çıkan sürücülerimiz genelde varacakları yerlere 30-40 kilometre kala yorgunluktan ve kavuşmanın heyecanıyla dikkatlerini kaybediyorlar. Bu bakımdan son 30-40 kilometrede daha çok dikkat etmeleri gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Zorunlu olmadıkça gece yolculuğuna çıkmayın"

İhsan Memiş, bayram tatilinin başında meydana gelen trafik kazalarının dönüş yolunda yaşanmamasını temenni ederek sürücülere şu uyarılarda bulundu:

"Zorunlu olmadıkça gece yolculuğuna çıkmayın. Mutlaka uykunuzu almış, kahvaltınızı yapmış olarak yola çıkın. Taşıma kapasitesinin üzerinde araca yolcu almayın. Ön ve arkada oturan herkesin emniyet kemerlerini takmasını sağlayın. Sürüş esnasında cep telefonu kullanmayın. Kapalı tutulması en güvenli yoldur. 200-300 kilometrede bir mola verin, temiz hava alın, yürüyün. Mola yerlerinde yoğurt ve ayran gibi gıdaları almayın. Rahat giysi ve ayakkabı giyin. Kesinlikle hız yapmayın, takip mesafesine uyun, güvenlik şeridini ihlal etmeyin."

İnsanların sevdiklerine, ailesine, çocuklarına kavuşmak için sabırlı olmayı öğrenmesi gerektiğini kaydeden Memiş, "Azrail'e değil kendimize dost olalım. Ailemizi bayramda acı ve üzüntüye sevk etmeyelim. Sabırlı olmak gerçekten pek çok kötü olayın, acının, üzüntünün önüne geçiyor. Başka insanlara da zarar vermememiz lazım. Başka araçtaki insanların can güvenliğini kendimizinki gibi korumamız gerekiyor." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İhsan Memiş
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