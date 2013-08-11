Dönüş yoluna emniyetten sıkı takip

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Trafik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bayram tatiline çıkan vatandaşların dönüş yolunda oluşturduğu yoğun trafik nedeniyle artan trafik kazalarının önüne geçebilmek için koordineli bir çalışma gerçekleştiriyor.

Polis ekipleri, Havacılık Dairesi Başkanlığına ait helikopterlerle, Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir ve Adana'yı çevre illere bağlayan karayollarında bayram tatili dönüşü dolayısıyla artan trafiği izlemeye aldı.

Helikopter ekibi tarafından havadan denetlenen karayolu trafiğinde, kurallara uymayan sürücüler karadaki ekiplere bildiriliyor.

Hız sınırını aşan, şerit ihlalinde bulunan araç sürücülerine, helikopterdeki ekibin ihbarının ardından, karadaki polis ekipleri müdahale ediyor. Helikopter ekibi, ayrıca trafik kuralı ihlallerinin yanı sıra tır, kamyon ve tanker gibi ağır tonajlı araçların yoğunluğu nedeniyle trafik akışının yavaşladığı noktaları da karadaki ekiplere bildirerek, bu ekiplerin trafiği çok daha hızlı bir şekilde kontrol altına almasını sağlıyor.

Tüm izinler iptal

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Dairesi'ne bağlı tüm polisler bayram tatili boyunca görevlerinin başında kaldı. Trafik polislerinin yanı sıra büro hizmetlerinde görevli personel de ekiplere takviye olarak görevlendirildi. Bu sayede ekip sayısı arttırılarak önemli kavşak, geçit ve güzergahlarda sabit ekiplerin konuşlanması sağlandı.

Gizli hız denetimi

Trafik polisleri, dönüş yolunda hız ihlalinden kaynaklı trafik kazalarının önüne geçebilmek için uyarı levhası konulmadan radar ile hız denetimi de gerçekleştirecek. Ekipler, yaklaşık 500 video kameralı radar ile önceden hiçbir uyarı tabelası koymadan tüm yollarda denetim yapacak.

Trafik polislerinin yanı sıra genel hizmet sınıfından polisler de trafikte kural ihlallerine müdahalede bulunacak. Sadece trafik polisleri değil, tüm polisler tespit ettikleri ihlallere ilişkin ceza tutanağı düzenleyecek.

Ana yollardaki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü veya istasyon amirliklerinde, trafik kazası sonucu kapanan yolun en kısa sürede açılabilmesi amacıyla çekici ve kurtarıcı hazır bekletilecek.

Aşırı hız ve hatalı sollama

Kazaların önemli bölümünün hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk, çalışma ve dinlenme süresinin ihlali gibi nedenlerden kaynaklandığı belirtilirken, polislerden bu ihallerin önlenmesine yönelik denetimlere ağırlık vermeleri istendi.

Buna göre, radarlı hız tespit ekipleri, başta otoyollar ve bölünmüş karayolları olmak üzere hız ihlalleri ve kazaların yoğunlaştığı yer ve yol kesimleri ile saat dilimlerinde seyir halinde denetimlerini sürdürecek. Araç durdurmanın mümkün olmadığı veya risk oluşturduğu durumlarda denetimler çevirme ekibi bulundurmaksızın ihlalde bulunan araçların tescil plakasına göre ceza uygulamak suretiyle gerçekleştirilecek.

Özellikle sabaha karşı uykusuzluk ve yorgunluğuk belirtilerinin arttığı ve doğu istikametine gidişlerde güneşin de etkisiyle sürücülerin olumsuz etkilendiği 04.30-06.30 saatleri, batı istikametlerinde ise akşam üzeri 18.00-20.00 arasında uzak yerlerden geldiği anlaşılan araç sürücülerinin denetim noktalarında kısa süreli araçtan inmeleri istenecek.

Denetimlerde yorgunluğu, uykusuzluğu veya süre ihlali tespit edilen sürücülere, trafik kuruluşlarında dinlenebilecekleri söylenecek. Çalışma ve dinlenme sürelerini ihlal eden ticari araç sürücülerinin taşıt kullanmalarına müsaade edilmiyor.

Sivil ihbarlı denetimler

Trafik yoğunluğunun arttığı yollarda gerek görülmesi halinde ağır tonajlı araçlar, trafik normale dönünceye kadar uygun yerlerde kısa süreli bekletilecekler.

Trafik denetim hizmetlerinde görevli ekip ve personelin bir kısmı "sivil ihbarlı denetimlerde" görevlendiriliyor.

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ile Trafik Elekronik Denetleme Sistemi (TEDES) kurulu bulunan illerde, bu sistemler aktif olarak kullanılıyor ve ihlal yapan sürücüler buradan belirlenip hakkında ceza uygulanıyor.