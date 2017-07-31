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Dolu mağduru araç sahiplerine uyarı

TOBFED Başkanı Bakırtaş, "Acemice iş yapan, ilk görüşte müşterinin fark etmediği ama kaportada telafi edilemez hatalara yol açan uygulamalarla da karşılaştık. Vatandaşlarımız bu tarz mağduriyetlerini TOBFED'e bildirsin" dedi.

Dolu mağduru araç sahiplerine uyarı

TOBFED Başkanı Bakırtaş, "Acemice iş yapan, ilk görüşte müşterinin fark etmediği ama kaportada telafi edilemez hatalara yol açan uygulamalarla da karşılaştık. Vatandaşlarımız bu tarz mağduriyetlerini TOBFED'e bildirsin" dedi.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:00
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Dolu mağduru araç sahiplerine uyarı

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, doludan zarar gören araçlar için bazı firmaların yüksek fiyat verdiğini belirterek, "Onları tek tek takip ediyoruz. Haklarında gereken işlemleri başlatacağız." dedi.

Bakırtaş, İstanbul ve çevre illeri etkileyen dolu yağışı nedeniyle hasar gören araçlarla gündeme gelen "göçük düzeltme" işlemi konusunda araç sahiplerini uyardı.

Yağış nedeniyle araçlarda meydana gelen hasarın, boyasız göçük düzeltme yöntemiyle kolaylıkla düzeltilebileceğini ifade den Bakırtaş, müşteri yoğunluğunu fırsat bilerek fiyatları anormal seviyelere çeken bazı firmaların, kalitesiz hizmet vererek araçlarda daha büyük zararlara yol açtığını dile getirdi.

"Son üç gündür bu konuda yüzlerce mağdur ile karşılaştık"

Kaliteli ve profesyonel göçük düzeltme onarımı yapan firmaların fiyatlarının uygun, hizmetlerinin de güvenilir olduğunu dile getiren Bakırtaş, "Vatandaşlarımız, göçük düzeltme yaptırırken daha büyük mağduriyetler yaşayabilir. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz ruhsatsız iş yerlerinde göçük düzeltme eğitimi almamış ustaların elinde vatandaşlarımızın ilk bakışta fark edemedikleri daha büyük hasarlar oluşabilir. Son üç gündür bu konuda yüzlerce mağdur ile karşılaştık." diye konuştu.

Boyasız göçük düzeltme işleminin hem zaman hem de maliyet açısından avantajlı olduğunu aktaran Bakırtaş, "Dolu nedeniyle hasar gören araç sayısı yükselince bazı firmalar mağdur vatandaşlara yüksek fiyatlar vermeye başladı. Onları tek tek takip ediyoruz. Haklarında gereken işlemleri başlatacağız. Üstelik acemice iş yapan, ilk görüşte müşterinin fark etmediği ama kaportada telafi edilemez hatalara yol açan uygulamalarla da karşılaştık. Vatandaşlarımız bu tarz mağduriyetlerini TOBFED'e bildirsinler. Boyasız göçük düzeltme yaptıracakları zaman kaliteli markalara ve firmalara başvuru yapsınlar. Kullanılan teknolojik aletlerin kalite belgelerini, daha önce yapılan uygulamaların videolarını ve firmanın referanslarını kontrol etsinler." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri FederasyonuDolu MağduruDolu Mağduru Araç Sahipleri
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