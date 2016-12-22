Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine kampanyaya destek vermeyi kararlaştırdığını vurgulayan Özmen, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı benim çok dikkatimi çekti. Doların yükselmesi biz esnafları çok kötü yönde etkiliyor, bizle birlikte halkı da çok etkiliyor. O nedenle böyle bir kampanya yapmaya başladım. 100 dolarını bozdurup faturasını bize getirene 1 buket çiçek hediye ediyorum." diye konuştu.
Türk halkının her zaman vatanına sahip çıktığını dile getiren Özmen, "Yaptığım kampanyanın birçok anlamda artısı olacak. Dolarları bozdurarak ülke ekonomisine katkı sağladığımız için hem ülkemiz mutlu olacak hem de sevdiklerimize çiçek aldığımız için sevdiklerimiz mutlu olacak." ifadelerini kullandı.
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