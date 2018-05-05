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Dolandırılan kadından ilginç tedbir

35 bin lira dolandırılmasının ardından kartona yazdığı "Dikkatli ol telefon görüşmesine bir daha yanılma" notunu telefonunun yanına bırakan kadın, evini arayan 2 dolandırıcıyı oğluna yakalatarak polise teslim etti.

Dolandırılan kadından ilginç tedbir

35 bin lira dolandırılmasının ardından kartona yazdığı "Dikkatli ol telefon görüşmesine bir daha yanılma" notunu telefonunun yanına bırakan kadın, evini arayan 2 dolandırıcıyı oğluna yakalatarak polise teslim etti.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:04
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Dolandırılan kadından ilginç tedbir

Adana'da, 35 bin lira dolandırılmasının ardından kartona yazdığı "Dikkatli ol telefon görüşmesine bir daha yanılma" notunu telefonunun yanına bırakan kadın, evini arayan diğer 2 dolandırıcıyı yakalatarak tutuklanmalarını sağladı.

Merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde yaşayan Hicran Kırkbey (63), 28 Şubat'ta kendisini arayarak komiser olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından kandırıldı.

Dolandırıcılara 35 bin lirasını kaptıran kadın, büyük üzüntü yaşayarak bir daha kandırılmamak için kartona yazdığı "Dikkatli ol telefon görüşmesine bir daha yanılma" notunu ev telefonunun önüne koydu.

Bu olaydan günler sonra ev telefonundan arayan ve kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya inanmış gibi davranan kadın, yaklaşık 50 bin lira değerinde altını olduğunu söyleyerek zanlıyı evine çağırdı.

Kırkbey, evine gelen Hakan K. ve İbrahim K'yi 2 oğluna yakalattı.

Polise teslim edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sobanın kapağıyla kasa sesi çıkartmış

Kırkbey, gazetecilere, telefon dolandırıcısının kendisini komiser olarak tanıttığını, "4 çocuğum var, şehit ağabeyiyim, onların üstüne yemin ederim biz size yardım edeceğiz." demesi üzerine zanlıya inandığını söyledi.

Dolandırıldıktan sonra uzun süre kendine gelemediğini anlatan Kırkbey, kartona yazdığı "Dikkatli ol telefon görüşmesine bir daha yanılma" notunu ev telefonunun önüne koyduğunu dile getirdi.

Kırkbey, bir süre sonra evini başka bir dolandırıcının aradığını belirterek, şöyle devam etti:

"Dolandırıcıya kasada 50 bin liralık altınım olduğunu söyledim. Kasayı açıyor gibi düşünmesi için odun sobasının kapağını açıp kapattım. Daha sonra altını almak için eve çağırdım. İki kişi almaya geldi. Gelenleri oğlum kapıda üstüne atladı, yakaladı. Polise haber verdik. Onlara, 'Ben senin için ağlıyorum. Sen benim evimi yıkmaya gelmişsin, ama ben senin için ağlıyorum, yapmayın bunu.' dedim."

Kırkbey'in, daha önce kendisini dolandıran zanlıyla sokakta konuşmasının güvenlik kameralarına yansıdığı da belirlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DolandırıcıTelefon Dolandırıcıları
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