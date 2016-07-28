Dolandırıcılar darbe girişimini fırsat bildi

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, yaptığı açıklamada, "darbe girişimi dolandırıcıları"na karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Söz konusu dolandırıcıların vatandaşları arayarak darbe soruşturmasında adlarının geçtiğini belirtip para istediğini ifade eden Ergün, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en iğrenç ve insanlık dışı kalkışmasını, milletimizin üstün feraseti ve devlet birimlerimizin direnci sayesinde atlatmış olduğumuz bugünlerde, toplum nezdinde oluşan korku ve endişeden istifade etmeye çalışan dolandırıcı örgütler ortaya çıktı. Derneğimize yapılan ihbarlarla da bunlar tespit edildi.

Telefon ve internet aracılığıyla vatandaşlara ulaşan dolandırıcı çete mensupları kendilerini asker, savcı, polis olarak tanıtarak gündemde olan darbe soruşturmalarında isimlerinin geçtiği, devlete yardım etmeleri halinde dosyadan ayrı tutulacakları söylemi ile birtakım banka hesaplarına para yatırılmasını istemekte, bunun yanı sıra kredi kartı bilgilerini talep etmektedirler.

İçinden geçtiğimiz bu hassas dönemi kötü niyetlerine alet etmek isteyen dolandırıcılara karşı vatandaşlarımızın uyanık olması ve hiçbir şartta telefon veya internet yolu ile kendilerine ulaşan kimselerle kişisel bilgileri ile kredi kartı bilgilerini paylaşmamaları ve hiçbir banka hesabına para göndermemeleri önemle ikaz olunur."