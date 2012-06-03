Doktordan doktora şiddet

ANTALYA

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan doktorlardan M.İ.Ş. (28) ile arkadaşı G.K. (33), mesailerinin ardından M.İ.Ş.'nin otomobiliyle Muratpaşa ilçesindeki Meltem Mahallesi'ne gitti. Burada otomobilde M.İ.Ş. ile G.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.K, M.İ.Ş'yi bıçakla yaraladı. G.K. daha sonra otomobilden inerek olay yerinden uzaklaştı.

Otomobilden inerek yardım istediğini gören vatandaşlar tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götüren M.İ.Ş, ameliyat edildi. M.İ.Ş.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan G.K, bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Antalya Sağlık Müdürü Adem Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetin kimden gelirse gelsin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, ''Konuyla ilgili çok yönlü soruşturma başlattık. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan yaralı hekim arkadaşımızın tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor'' dedi.