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Doğumda darp iddiasına soruşturma

Sağlık Bakanlığınca Diyarbakır'da hamile kadınının doğum sırasında darbedildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Doğumda darp iddiasına soruşturma

Sağlık Bakanlığınca Diyarbakır'da hamile kadınının doğum sırasında darbedildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:12
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Doğumda darp iddiasına soruşturma

Diyarbakır'da hamile kadınının doğum sırasında darbedildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hamile kadına doğum esnasında darp iddiası" başlığıyla basında yer alan haberdeki iddialar üzerine Diyarbakır Sağlık Müdürlüğünce ilgililere yönelik inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, inceleme neticesine ihmal ya da kusur tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerinin uygulanacağı bildirildi.

İnceleme süresince adı geçen personelin doğum salonundaki görevinden alındığı kaydedildi.

AA

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DiyarbakırDoğumda DarpDoğumda Darp Iddiası
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