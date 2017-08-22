Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108563
ALTIN
144.696
DOLAR
3.5017
STERLİN
4.4905
EURO
4.1179
Kombinede lider Galatasaray
Kombinede lider Galatasaray
42 bin uçak havalanacak
42 bin uçak havalanacak
Tekirdağ'ın 'Gepetto ustası'
Tekirdağ'ın 'Gepetto ustası'
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
İKİ GEZGİNİN HİKAYESİ ( Çaylak İhtiyarlar )
İKİ GEZGİNİN HİKAYESİ ( Çaylak...

Doğum yardımı alacaklara bayram müjdesi

Doğum yardımı ödemelerinde yaşanabilecek gecikmeleri önlemek için çalışmaları hızlandıran Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, temmuz ayı yardımlarını hesaplara yatırdı.

Doğum yardımı alacaklara bayram müjdesi

Doğum yardımı ödemelerinde yaşanabilecek gecikmeleri önlemek için çalışmaları hızlandıran Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, temmuz ayı yardımlarını hesaplara yatırdı.

22 Ağustos 2017 Salı 15:06
0 Okunma
Doğum yardımı alacaklara bayram müjdesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce, 15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine, canlı doğan birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 lira tutarında doğum yardımı yapılıyor.

Vatandaşlar, doğum yardımını T.C. kimlik numaralarını ibraz etmek suretiyle ülke genelinde bulunan tüm PTT şubelerinden alabiliyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve Mavi Kart sahipleri de bu uygulamadan aynı şartlarda faydalanıyor ve başvurularını büyükelçilikler, konsolosluklar aracılığı ile yapabiliyor.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar da ödemelerini tercih ettikleri illerden alabiliyor. Annenin T.C. vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olmaması halinde, ödemeler T.C. vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi baba üzerinden yapılıyor.

Ödemelerde yaşanabilecek gecikmeler dolayısıyla vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalara hız veren Bakanlık, temmuz ayı ödemelerini PTT şubelerine yatırdı​. Kurban Bayramı öncesinde müjde niteliğindeki bu çalışma kapsamında, vatandaşlar hesaplarına yatırılan doğum yardımı ödemelerini PTT şubelerine giderek alabilecek.

105 bin 330 anneye 46 milyon lira

Bu kapsamda, bugüne kadar 2 milyon 497 bin 522 anne doğum yardımından faydalanırken, toplam 1 milyar 86 milyon 998 bin 581 lira ödeme yapıldı.

Öte yandan, bu yıl en fazla doğum yardımının yapıldığı temmuz ayında, 108 bin 317 çocuk için 105 bin 330 anneye 45 milyon 997 bin 330 lira ödemede bulunuldu.

Temmuzda, 40 bin 539 ilk, 33 bin 731 ikinci ve 33 bin 926 üçüncü ve sonraki yeni doğan çocuklar için ödeme gerçekleştirildi.

Temmuz ayı ödemesi kapsamında, çocuk sayısına göre en çok ödeme alan ilk beş il de belli oldu. 17 bin 737 annenin doğum yardımı aldığı İstanbul ilk sırada yer alırken, bunu 6 bin 520 rakamı ile Bursa, 5 bin 164 rakamı ile Şanlıurfa, 4 bin 659 rakamı ile İzmir, 4 bin 194 rakamı ile Gaziantep izledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Politikalar BakanlığıDoğum YardımıBayram Müjdesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Darbeciler, deyim yerindeyse hala kuyruğu dik tutmak adına yalanlarına devam ediyor'
'Darbeciler, deyim yerindeyse hala kuyruğu dik tutmak adına yalanlarına devam ediyor'
Eski futbolcu Ömer Çatkıç'a 'ByLock' gözaltısı
Eski futbolcu Ömer Çatkıç'a 'ByLock' gözaltısı
Tekirdağ'ın 'Gepetto ustası'
Tekirdağ'ın 'Gepetto ustası'
Akıncı Üssü davasının 16'ıncı celsesi başladı
Akıncı Üssü davasının 16'ıncı celsesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası devam ediyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışmalar sona erdi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışmalar sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün'de
Darbe girişimi gecesi nizamiyeyi halktan korumuş
Darbe girişimi gecesi nizamiyeyi halktan korumuş
Bilgisayar korsanları 'mavi tik'i yem olarak kullanıyor
Bilgisayar korsanları 'mavi tik'i yem olarak kullanıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ