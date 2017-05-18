Doğum istatistikleri açıklandı

Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,8 azalarak 1 milyon 309 bin 771'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

Revize edilen 2015 yılı verilerine göre 1 milyon 333 bin 329 olarak belirlenen canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl yüzde 1,8 azalarak 1 milyon 309 bin 771 oldu.

Geçen yıl doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kızlardan oluştu.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2015 yılında 2,15 çocukken, geçen yıl 2,1 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın, nüfusun yenilenme düzeyi seviyesinde olduğunu gösterdi.