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Doğudaki evlilikler mercek altına alınacak

İNUKSAM tarafından ''Evlilik İlişkilerinin Sosyolojik Çözümlemesi'' araştırması kapsamında bölgedeki evlilikler incelenecek

Doğudaki evlilikler mercek altına alınacak

İNUKSAM tarafından ''Evlilik İlişkilerinin Sosyolojik Çözümlemesi'' araştırması kapsamında bölgedeki evlilikler incelenecek

21 Mayıs 2012 Pazartesi 15:19
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Doğudaki evlilikler mercek altına alınacak

MALATYA - İnönü Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (İNUKSAM) tarafından yapılan ''Evlilik İlişkilerinin Sosyolojik Çözümlemesi'' araştırması kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki evlilikler incelenecek.

İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ünal Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakın tarihte boşanmaların, aldatma olaylarının artması, aile içinde çocuk ve kadına yönelik şiddet olaylarının daha çok görünür olması nedeniyle evliliklerin bilimsel olarak araştırılması gerektiği düşüncesinden yola çıkarak böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Bölgedeki aile ve evlilik tipi hakkında bilgi almak, aynı zamanda da evlilik içinde yaşanan problemlerin nelerden kaynaklandığını çözümlemek amacıyla çalıştıklarını belirten Şentürk, ''Ailelerde yaşanan ekonomik, sosyal, kültürel sorunları belirlemek, evli çiftlerin hem kendi evlilikleri hakkındaki düşüncelerini almak, hem de genel olarak evlilik algılarını değerlendirmek için bu araştırmayı yapıyoruz'' dedi.

Malatya'nın da içinde olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ailelere yönelik çalışmalarında, hem Malatya'daki ailelerle yüz yüze anket çalışması yapacaklarını, hem de İNUKSAM'ın internet sayfası üzerinden bir anket düzenlediklerini anlatan Şentürk, böylece bölgedeki evlilikleri sosyolojik açıdan inceleyebileceklerini kaydetti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın çiftlere evlilik öncesinde eğitimler vermeyi planladığını hatırlatan Şentürk, araştırmayla bu eğitimlere rehber olabilecek nitelikte sonuçlar ortaya çıkabileceğini belirtti. Şentürk, ayrıca araştırmanın sonuçlarıyla aile içinde yaşanan sorunların çözümüne katkı sunabilecek politikaların oluşmasının sağlanabileceğini sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 21.05.2012 07:20
Anahtar Kelimeler:
Doğudaki Evlilikler Mercek Altına Alınacak
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