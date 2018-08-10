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Doğuda 5 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Doğuda 5 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

10 Ağustos 2018 Cuma 09:54
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Doğuda 5 ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Erzurum'un kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 20, Tunceli'de 18, Erzincan'da 14, Ağrı'da 12, Erzurum ve Kars'ta 10, Ardahan'da 9 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Tunceli'de 34, Iğdır'da 32, Erzincan ve Ağrı'da 30, Erzurum'da 26, Kars'ta 24, Ardahan'da 22 derece olacağı öngörülüyor.

Rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiSağanak Bekleniyor
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