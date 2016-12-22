Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolları kardan kapanan tüm mahalle ve mezralara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, dünden bu yana 379 yerleşim yeri yolunun ulaşıma açıldığını ancak kar yağışının sürmesi nedeniyle açılan bazı yolların yeniden kapandığını bildirdi.
Van-Bahçesaray karayolunun ulaşıma kapandığı ancak Hizan güzergahından ulaşımın sağlanabildiğini belirten karayolları yetkilileri ise il genelindeki çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar ve tipi nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 149 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.
Bitlis Meteoroloji Müdürü Rasim Saraç ise kent merkezinde kar kalınlığının 97 santimetreye, yüksek kesimlerde de 1,5 metreye ulaştığını kaydetti.
Muş'ta yağış sonrası 198 köy ve 234 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kentte esnaf ve vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemeye çalıştı.
Hakkari'de etkili kar yağışı nedeniyle il genelinde 37 köy ve 126 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri il genelinde kapanan 163 yerleşim biriminin yolunu yeniden açmak için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
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