Doğu da markalaşıyor

ANKARA - Yeni Teşvik Paketi'nde 6. bölgede yer alan Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'dan oluşan 15 ilde, Türk Patent Enstitüsü'nün verilerine göre 2010 yılında 400 olan toplam marka tescili, geçen yıl yüzde 41 artarak 564'e ulaştı. Bu yılın ilk 4 ayındaki tescil sayısı ise geçtiğimiz yıl genelinde yapılan tescil toplamının yüzde 41'ine ulaştı.



Teşvik Paketi'nde 6. bölgede yer alan şehirlerin lideri, 147 tescil sayısıyla Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı 116 tescil ile Diyarbakır ve 93 ile Mardin izledi.

Bu yılın ilk 4 ayında da sıralama değişmedi. Şanlıurfa 61, Diyarbakır 49, Mardin ise 35 marka tescili gerçekleştirdi.