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Doğu'da havalar ısınıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Doğu'da havalar ısınıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

02 Mart 2017 Perşembe 10:51
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Doğu'da havalar ısınıyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, Erzurum ve batı ilçeleri ile kuzey ve güney ilçeleri yağmur ve kar yağışlı, Erzincan çevreleri aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif, Erzurum'da zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan ve Tunceli'de 5, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 12, Ağrı'da 10, Iğdır'da 5, Erzurum'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Tunceli'de 11, Erzincan'da 10, Erzurum'da 4, Ardahan'da 2, Iğdır ve Kars'ta 1, Ağrı'da sıfır derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 65, Erzurum'da 23, Kars'ta 13, Ardahan'da 6 ve Iğdır'da 3 santimetre olarak kaydedildi.

Yetkililer, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı tedbirli olunmasını istedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiErzurumHava Sıcaklığı
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