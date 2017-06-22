Doğu'da bayramda hava sıcaklığı artacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ramazan Bayramı süresince hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ramazan Bayramı'nın kutlanacağı 24-27 Haziran'da bölge geneli yüksek basıncın etkisinde olacağı için yağış beklenmiyor.

Bayram süresince bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredecek.

Arefe günü olan 24 Haziran'da en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 33, Iğdır ve Erzincan'da 30, Ağrı'da 27, Kars'ta 25, Ardahan'da 24, Erzurum'da 23 derece olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının bayramın birinci günü Tunceli'de 35, Iğdır'da 33, Ağrı'da 30, Erzincan'da 29, Erzurum'da 28, Kars'ta 25, Ardahan'da 23; bayramın ikinci günü Tunceli'de 37, Iğdır'da 34, Erzincan'da 33, Ağrı'da 31, Erzurum'da 29, Kars ve Ardahan'da 28; bayramın son günü Tunceli'de 37, Iğdır'da 36, Erzincan, Erzurum ve Ağrı'da 32, Kars'ta 30, Ardahan'da 29 derece olacağı öngörülüyor.