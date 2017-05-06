Doğu'da 6 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ağrı, Erzurum, Kars, Iğdır, Tunceli ile Ardahan'da havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın ara sıra kuzeyden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Ardahan'da 4, Erzincan ve Erzurum'da 6, Kars ve Ağrı'da 7, Tunceli'de 10, Iğdır'da 13 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Tunceli ve Erzincan'da 24, Iğdır'da 22, Ardahan'da 18, Ağrı'da 17, Erzurum ve Kars'ta 16 derece olması bekleniyor.