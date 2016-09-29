Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan il genelinin aralıklı hafif yağmurlu, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken rüzgar, kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı ve Ardahan'da 1, Erzurum'da 2, Kars'ta 4, Iğdır'da 7, Erzincan'da 10 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının ise Ardahan'da 10, Kars'ta 13, Erzurum'da 14, Ağrı'da 17, Erzincan'da 19 ve Iğdır'da 22 derece olması öngörülüyor.