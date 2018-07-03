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Doğu Anadolu kavurucu sıcaklara teslim

Doğu Anadolu'da en yüksek hava sıcaklığı 39 derece ile Iğdır'da hissedilecek.

Doğu Anadolu kavurucu sıcaklara teslim

Doğu Anadolu'da en yüksek hava sıcaklığı 39 derece ile Iğdır'da hissedilecek.

03 Temmuz 2018 Salı 10:01
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Doğu Anadolu kavurucu sıcaklara teslim

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ila 7derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde olması beklenen bölgede, rüzgar doğu ve kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 14, Erzincan'da 15, Erzurum'da 16, Ağrı ve Ardahan'da 17, Tunceli'de 18, Iğdır'da 23 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Iğdır'da 39, Tunceli ve Erzincan'da 38, Ağrı'da 35, Erzurum'da 33, Kars'ta 32, Ardahan'da 31 derece olması öngörülüyor.

Yetkililer, bölge genelinde 3 gün boyunca hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş çarpmasına karşı yaşlılar, kronik hastalar ve çocukların saat 11.00'dan 16.00'a kadar dışarıya çıkmamalarını önerdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu BölgesiSıcaklıklarMevsim Normalleri
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