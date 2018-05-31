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Doğu Anadolu'da üç kentte kuvvetli yağış uyarısı

Ağrı, Erzincan ve Erzurum'da kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu'da üç kentte kuvvetli yağış uyarısı

Ağrı, Erzincan ve Erzurum'da kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

31 Mayıs 2018 Perşembe 11:03
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Doğu Anadolu'da üç kentte kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Ağrı ve çevresi, Erzincan'ın kuzey, Erzurum'un güney ve güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif, yağış anında orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Iğdır'da 13, Erzincan ve Tunceli'de 12, Erzurum ve Ağrı'da 9, Kars ve Ardahan'da ise 6 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları, Tunceli ve Iğdır'da 26, Erzincan'da 24, Ağrı'da 22, Erzurum'da 18, Kars ve Ardahan'da 17 derece olması bekleniyor.

Yetkililer, bölge genelinde ve özellikle yağışların kuvvetli olması beklenen üç ilde meydana gelebilecek sel, su baskını, dolu ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiDoğu Anadolu
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