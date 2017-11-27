Doğu Anadolu'da sıcaklıklar sıfırın altında

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, soğuk havanın etkisini sürdürdüğü bölgede havanın az bulutlu ve açık geçmesi, akşam saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batıdan yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 16, Ardahan'da 14, Erzurum'da 10, Iğdır'da 6, Ağrı ve Erzincan'da 5 ve Tunceli'de sıfır derece ölçüldü.

Gün içindeki beklenen hava sıcaklığı ise Tunceli'de 10, Iğdır'da 8, Erzincan'da 7, Erzurum'da 4, Ağrı'da 2, Kars'ta sıfır ve Ardahan'da sıfırın altında olmak üzere 4 derece olacak.

Bölgede kar kalınlıkları, Kars'ta 5, Ardahan'da 4, Erzurum'da 3 santimetre oldu.