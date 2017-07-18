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Doğu Anadolu'da sıcaklık artacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkacak.

Doğu Anadolu'da sıcaklık artacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkacak.

18 Temmuz 2017 Salı 11:01
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Doğu Anadolu'da sıcaklık artacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 11, Erzurum ve Ağrı'da 13, Tunceli ve Erzincan'da 18, Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığının bugün Tunceli'de 39, Iğdır ve Erzincan'da 38, Ağrı'da 35, Kars ve Erzurum'da 33, Ardahan'da 31 derece olması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu BölgesiHava SıcaklığıMeteoroloji
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