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Doğu Anadolu'da sağanak etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini sürdüreceği bildirildi.

Doğu Anadolu'da sağanak etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini sürdüreceği bildirildi.

08 Mayıs 2018 Salı 11:00
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Doğu Anadolu'da sağanak etkisini sürdürecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süredir sağanak görülen Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bölgedeki Erzurum'da yağışların öğle saatlerinde yer yer etkili olması bekleniyor.

Bölgede sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneybatıdan hafif, zaman zaman orta, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetlice (40-60 kilometre/saat) esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 4, Kars, Ağrı ve Tunceli'de 8, Ardahan ve Erzincan'da 9 ve Iğdır'da 14 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır ve Erzincan'da 23, Tunceli'de 22, Ardahan'da 18, Ağrı'da 16, Kars'ta 15 ve Erzurum'da 14 derece olması öngörülüyor.

Yağışlar sebebiyle özellikle Erzurum ve Iğdır'da meydana gelebilecek ani sel ve su baskını, dolu ve yıldırım riski, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji 12. Bölge MüdürlüğüDoğu AnadoluDoğu Anadolu Bölgesi
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