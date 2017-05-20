Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
95147
ALTIN
144.325
DOLAR
3.5880
STERLIN
4.6602
EURO
4.0168
Twitter'da lider GS
Twitter'da lider GS
'.tr' pazarı 8,5 milyon lirayı geçti
'.tr' pazarı 8,5 milyon lirayı...
ABD'DE TRUMP'LA YEMEK
SON DAKİKA
Şikeye ömür boyu men
Şikeye ömür boyu men
'Mucize bitki'
'Mucize bitki'
Flaş Haber
ABD'DE TRUMP'LA YEMEK
Kapat

Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

20 Mayıs 2017 Cumartesi 10:20
20 Okunma
Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Erzincan çevresinde zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneybatıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 7, Ardahan ve Erzurum'da 8, Ağrı'da 9, Erzincan ve Tunceli'de 10, Iğdır'da 15 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 29, Ağrı'da 23, Kars'ta 21, Tunceli'de 20, Erzincan'da 19, Erzurum ve Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu BölgesiGök Gürültülü SağanakSağanak Bekleniyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zirvede silah ve mühimmat depolanmış mağara bulundu
Zirvede silah ve mühimmat depolanmış mağara bulundu
Belediyeden çocukları mutlu eden hizmet
Belediyeden çocukları mutlu eden hizmet
"Kavganın sadece ikinci kısımı gösterildi"
"Kavganın sadece ikinci kısımı gösterildi"
Kapadokya'da balon turları 3 gündür yapılamıyor
Kapadokya'da balon turları 3 gündür yapılamıyor
Muş'ta 7 bölgede sokağa çıkma yasağı
Muş'ta 7 bölgede sokağa çıkma yasağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanunlar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanunlar Resmi Gazete'de

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ