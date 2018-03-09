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Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor, kent merkezlerinde kar kalınlıkları Kars'ta 8, Erzurum'da 2 santimetre ölçüldü.

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor, kent merkezlerinde kar kalınlıkları Kars'ta 8, Erzurum'da 2 santimetre ölçüldü.

09 Mart 2018 Cuma 10:52
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Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'da havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Yağışların Iğdır ve Erzincan çevrelerinde yağmur, diğer illerde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde ise kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgar, batılı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 7, Erzincan'da 3, Ağrı'da 2, Ardahan'da 1, Erzurum ve Kars'a sıfır derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıkları ise Erzincan'da 14, Iğdır'da 12, Ağrı'da 5, Kars ve Erzurum'da 4, Ardahan'da 3 derece olacak.

Kent merkezlerinde kar kalınlıkları Kars'ta 8, Erzurum'da 2 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezlerinde ise kar kalınlıkları Sarıkamış'ta 72, Palandöken'de 77 ve Yalnızçam'da 21 santimetre kaydedildi.

Yetkililer, sürücülerin yağışla birlikte, görüş mesafesinde azalma ve yolların kar sebebiyle kayganlaşması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Bölge genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzincan'da 13, Kars ve Erzurum'da 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri, kapalı köy yolların ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu AnadoluKar Yağışı
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