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Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı kesimlerinde aralıklı kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı kesimlerinde aralıklı kar yağışının etkili olması bekleniyor.

28 Mart 2017 Salı 10:01
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Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava, parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde öğle saatlerine kadar aralıklı yağışlı olacak. Yağışların, yağmur, karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar şeklinde düşeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın batı ve güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 3, Erzurum'da 1 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Ağrı'da 2, Erzincan'da 4, Iğdır ve Tunceli'de 7 derece kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiDoğu AnadoluKar YağışıDoğu Anadoluda Kar Yağışı
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