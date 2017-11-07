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Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

07 Kasım 2017 Salı 10:57
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Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yağış beklendiği belirtildi.

Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadiselerinin görülmesi tahmin ediliyor.

Sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmayacağı ifade edilen açıklamada, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Tunceli ve Iğdır'da 7, Erzincan'da 5, Erzurum'da 4, Ağrı'da 3, Kars'ta 2 ve Ardahan'da sıfır derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 17, Erzincan ve Tunceli'de 15, Ağrı'da 11, Ardahan ve Kars'ta 10 ve Erzurum'da 9 derece olması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu BölgesiKar YağışıKarHava DurumuHava
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