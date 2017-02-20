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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

Doğu Anadolu bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

Doğu Anadolu bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

20 Şubat 2017 Pazartesi 10:30
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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 30 derece ile Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede bugün havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 8, Erzincan'da 10, Erzurum'da 17, Iğdır'da 18, Ardahan ve Kars'ta 27, Ağrı'da 30 derece ölçüldü.

Gün içerisinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 7, Tunceli'de 9, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 1, Erzurum'da 4, Kars'ta 6, Ağrı'da 8 ve Ardahan'da 10 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 68, Erzurum'da 38, Kars'ta 24, Ardahan'da 11 ve Iğdır'da 7 santimetre olarak kaydedildi.

Yetkililer, bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşmasının beklendiğini belirterek, vatandaşları dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu BölgesiAğrı
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