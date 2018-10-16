Doğu Akdeniz'i kirleten gemilere 7 milyon 386 bin 569 lira para cezası

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Akdeniz'de kirliliği ortadan kaldırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 4 yılda 152 gemiye 7 milyon 386 bin 569 lira para cezası uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü, daha temiz bir Akdeniz için çalışmalarını sürdürüyor.

Günde 2 kere açıkta denetime çıkan deniz kirliliği denetim ekipleri, özellikle yük almak ve boşaltmak için Mersin Limanı'na yanaşan gemileri inceliyor.

Gemilerin denize bıraktığı atıklardan numuneler alarak laboratuvar ortamında analiz eden ekipler, yasal mevzuatlara aykırı durum tespit edilmesi halinde yasal işlem başlatıyor.

Bu kapsamda 2014 yılından itibaren yapılan 954 denetimde, denizi kirlettiği tespit edilen 152 gemiye toplam 7 milyon 386 bin 569 lira para cezası kesildi.

Deniz temizleme faaliyetleri kapsamında ise 4 yılda 2 bin 700 ton katı atık toplandığı bildirildi.