Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
90500
ALTIN
145.159
DOLAR
3.6885
STERLIN
4.5191
EURO
3.9511
Yaşlı nüfus sayısı arttı
Yaşlı nüfus sayısı arttı
Özge Doğru'nun "Mutlu Son"u
Özge Doğru'nun "Mutlu Son"u
Moody's'ten Fed açıklaması
Moody's'ten Fed açıklaması
Karapınar'ın güneşine 4 talip
Karapınar'ın güneşine 4 talip
Güçlü bir Türkiye öneriyoruz
Güçlü bir Türkiye öneriyoruz

Doğan Medya'yı işgal eden FETÖ'cülere müebbet istemi

FETÖ'nün darbe girişiminde Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayının kesilmesi ve çıkan olaylarda 1 kişinin şehit edilmesine ilişkin iddianame hazırlandı.

Doğan Medya'yı işgal eden FETÖ'cülere müebbet istemi

FETÖ'nün darbe girişiminde Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayının kesilmesi ve çıkan olaylarda 1 kişinin şehit edilmesine ilişkin iddianame hazırlandı.

16 Mart 2017 Perşembe 12:16
17 Okunma
Doğan Medya'yı işgal eden FETÖ'cülere müebbet istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Bağcılar'daki Doğan Medya Center'ın işgal edilip televizyon yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda 1 kişinin şehit edilmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, 5'i rütbeli 19 şüphelinin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Doğan Medya Center'ın işgali ve çıkan olaylarda bir vatandaşın şehit edilmesine ilişkin 3'ü tutuklu 19 şüpheli asker hakkında iddianame hazırlandı. Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 

İddianamede, tutuklu eski yüzbaşılar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya, Mehmet Akif Aslan ile astsubaylar Muhammet Orhan Kaya, Muhammet Çınar ve 14 er "şüpheli", şehit edilen Vedat Barceğci "maktul", olaylarda yaralanan 4 kişi "mağdur", Doğan TV, Doğan Müzik Yapım, Hürriyet Radyo, D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım, Doğan Uydu Haberleşme Hizmetleri ile CNN Türk Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Ferhat Boratav'ın da aralarında bulunduğu 21 kişi "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

Şüphelilerin "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs'', ''cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs'', ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan beşer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Tek tek ayrı istenen cezalar

Şüpheli Süleyman Ahmet Kaya'nın, Vedat Barceğci'nin ölümü nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet ile "silahla tehdit", 9 kez uygulanmak üzere "kasten öldürmeye teşebbüs", "basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı şekilde engellenmesi" suçlarından 125 yıldan 215 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. 

İddianamede, şüpheli Mehmet Akif Aslan'ın "silahla tehdit", iki kez uygulanmak üzere "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12 yıldan 39 yıla kadar, şüpheli Erdal Şeker'in "silahla tehdit" ve "basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı şekilde engellenmesi" suçlarından 4 yıldan 12,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Şüpheli 14 erin çeşitli suçlardan dörder yıldan 200'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülen iddianamede, 2 şüpheli astsubay için başka bir ceza istenmedi.

Suçlamalar

İddianamede, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi ana darbe davasının sanıklarından eski Albay Ahmet Zeki Gerehan'ın, tutuklu şüpheliler yüzbaşılar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan'a sıkıyönetim ilan edildiğini bildirerek, CNN Türk'ün binasının boşaltılması ve yayının kesilmesi emrini verdiği vurgulandı.

İddianamede, talimat doğrultusunda şüpheliler Kaya, Şeker ve Aslan ile şüpheli 14 erin helikoptere binerek, Doğan Medya Center'a intikale geçtikleri anlatılarak, helikopterde bulundukları sırada şüpheli yüzbaşıların, erlere şarjör takmaları, tüfeğin kayışını ellerine dolamaları, eğer tüfeklerini almak isteyen olursa çekinmeden vurmaları emrini verdikleri kaydedildi.

Şüpheli 3 erin, daha önce hiç görmedikleri, kendi birliklerinden olmayan ve emir komutası altında bulunmadıkları şüpheli yüzbaşılara darbe girişiminin tüm açıklığı ile ortaya çıktığı bir saat diliminde piyade tüfeklerini teslim ettikleri belirtilen iddianamede, şüpheli astsubayların ise darbecilerden aldıkları talimat doğrultusunda emrinde bulunan askerleri (şüpheli erler) nizamiye bölgesine güvenlik amacıyla götürdüğü ve burada mevzilendirdiği aktarıldı.

Ayrıca İddianamede, medya kuruluşuna yönelik eylemlerin, 1. Ordu Komutanlığı'nda görev yapan astsubay, uzman çavuş ve erler ile bu unsurları komuta etmek için Kara Harp Akademileri'nden kanunsuz bir şekilde görevlendirilen subaylar tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Darbe girişiminde, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki toplantıların önemi

Darbe girişimi öncesi FETÖ/PDY bünyesindeki "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandırılan illegal oluşum tarafından İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı, Hava Harp Okulu ve İstanbul 66. Mekanize Piyade Tugayı'nda görevlendirmelerle ilgili yapılan toplantılarla bunlara ilişkin kamera kayıtlarının değerlendirildiği iddianamede, Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın darbe kalkışması kapsamında tartışmasız büyük bir öneme haiz olduğu, burada yapılan planlamalar doğrultusunda, çok sayıda askeri araç ve personelin İstanbul'un değişik bölgelerine sevk edildiği kaydedildi. İddianamede, Tugay Komutanlığı'ndaki çok sayıda zırhlı araç, tank, GZPT ve askeri kamyonların planlamalar doğrultusunda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Boğaziçi Köprüsü, Üsküdar Çevik Kuvvet, Acıbadem, Fenerbahçe Ordu Evi, 1. Ordu Karargahı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Maltepe Kenan Evren Kışlası ve Kadıköy Göztepe Köprüsü gibi bölgelere sevk edildikleri aktarıldı.

İddianamede, elde edilen görüntü kayıtlarına göre, 13 Temmuz'da saat 19.00 sıralarında başlayarak, 14 Temmuz saat 01.30 sıralarına kadar devam eden sürede, gerek 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın kendi komuta kademesi gerekse İstanbul'daki diğer birlikler ve diğer illerden gelen üst düzey rütbeli personelin katıldığı ve darbe faaliyetlerinin planlandığı bir toplantının gerçekleştirildiği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖDoğan MedyaFETÖcülere Müebbet IstemiDoğan Medya Center
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ehliyet alanların sayısı yarı yarıya azaldı
Ehliyet alanların sayısı yarı yarıya azaldı
FETÖ sanığı Ali Fuat Yılmazer'in kızı gözaltına alındı
FETÖ sanığı Ali Fuat Yılmazer'in kızı gözaltına alındı
Kadın çobanın '30 yıllık emeğini' çaldılar
Kadın çobanın '30 yıllık emeğini' çaldılar
FETÖ sanığı rektöre 'telekulak' suçlaması
FETÖ sanığı rektöre 'telekulak' suçlaması
YSK'dan 1 milyon 200 bin kişiye SMS
YSK'dan 1 milyon 200 bin kişiye SMS
Yaşlı nüfus sayısı arttı
Yaşlı nüfus sayısı arttı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ