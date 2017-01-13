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Doğan Holding yöneticileri serbest bırakıldı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Yücel ile eski yönetici Üzdiyen, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Doğan Holding yöneticileri serbest bırakıldı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Yücel ile eski yönetici Üzdiyen, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

13 Ocak 2017 Cuma 12:40
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Doğan Holding yöneticileri serbest bırakıldı

Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun tutuklandığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan holding Baş Hukuk Müşaviri Ekrem Turgut Yücel ve eski yönetici Yahya Üzdiyen, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun tutuklandığı FETÖ soruşturması kapsamında 5 Ocak'ta gözaltına alınan Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Yücel ve eski yönetici Üzdiyen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen iki şüpheli, savcılıkça adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Ekrem Turgut Yücel ve Yahya Üzdiyen'in adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bırakılmalarına karar verdi. Adli kontrol hükümleri kapsamında, iki kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğan HoldingFETÖEkrem Turgut YücelYahya üzdiyen
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