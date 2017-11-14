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Doğal soğuk hava depoları resmiyet kazandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Kapadokya bölgesinde daha çok patates ve limon depolanması için kullanılan doğal soğuk hava depolarının yasal statüye kavuşturulduğunu bildirdi.

Doğal soğuk hava depoları resmiyet kazandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Kapadokya bölgesinde daha çok patates ve limon depolanması için kullanılan doğal soğuk hava depolarının yasal statüye kavuşturulduğunu bildirdi.

14 Kasım 2017 Salı 11:57
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Doğal soğuk hava depoları resmiyet kazandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada, milyonlarca yıl önce Erciyes, Hasan Dağı ve Güllü Dağ'ın püskürttüğü lavların oluşturduğu yumuşak tüf kayaların oyulmasıyla yapılan depoların, herhangi bir enerjiye gerek duyulmadan soğuk hava deposu olarak kullanıldığını hatırlattı.

Bu yapıların resmi anlamda kaçak durumda olduğunu ifade eden Özhaseki, bölgedeki doğal yeraltı depolarının, bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle kaçak durumdan kurtulduğunu kaydetti.

Özhaseki, Kapadokya'daki kayadan oyma ticari yapıların yıllardır ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemenin “Kayadan oyma yapıların tasarım, hesap ve yapım esaslarına dair yönetmelik” başlığıyla 18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

"Bin 400 depoda 1 milyon tondan fazla ürün saklanabiliyor"

Kapadokya bölgesinin coğrafi yönden dünyada çok ender rastlanabilecek yerlerden olduğunu kaydeden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Yer üstündeki yüzyıllar boyunca oluşan yapıyı görmeye insanlar zaten çok geliyor. Bir taraftan da insanlar yüzlerce yıl boyunca bu yumuşak kayaların içerisine depolar yapmış, bunlara eskiden buzluk denilirdi. Her türlü malzeme buralarda saklanırdı, soğuk hava depoları yokken, klima daha icat edilmemişken her türlü ürün buralarda saklanırdı. Kayaların içerisinde oluşan bu depolarda iklim 8-10 derece gibi belli bir düzeyde olur. Bunlar yönetmelikte yer almadığı, halihazırdaki yönetmeliğimize de çok uyan bir yapıda olmadığı için hepsi kaçak durumda ve ticari olarak kullanılamayacak bir yapıdaydı. Bunların yönetmelikleri çıktı şimdi, birincisi kaçak olmaktan çıkmış oldular. İkincisi ticari olarak kullanılabilir hale geldiler, yani gerekirse bankalar nezdinde ipotek almaya, vermeye, üzerinde işlem yapmaya tesis etmeye her türlü kolaylık sağlanmış oldu. Bin 400 civarındaki bu depolarda 1 milyon tondan fazla ürün saklanabiliyor. Hiçbir elektrik kullanmadan, hiçbir enerji tüketmeden, israf olmadan hizmet eden bu depolar yönetmelik ile resmileşmiş oldu. Bundan dolayı mutluyuz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet ÖzhasekiDoğal Soğuk Hava Depoları
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