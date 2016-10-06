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Doçentlik sınav yönetmeliğinde değişiklik

Yükseköğretim Kurulunun "Doçentli̇k Sınav Yönetmeli̇ği̇nde" değişiklik yapıldı.

Doçentlik sınav yönetmeliğinde değişiklik

Yükseköğretim Kurulunun "Doçentli̇k Sınav Yönetmeli̇ği̇nde" değişiklik yapıldı.

06 Ekim 2016 Perşembe 16:31
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Doçentlik sınav yönetmeliğinde değişiklik

 Resmi Gazete'de yayımlanan "Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇ği"ne göre, doçentlik başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığınca ilgili bilim ve sanat alanlarından görevlendirilen en az iki profesör tarafından yapılan inceleme ile belirlenecek.

Sınavın herhangi bir aşamasında, adayın doçentlik başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin ileri sürülebilecek iddialar, Doçentlik Sınav Komisyonunca incelenecek. Doçentlik Sınav Komisyonunca başvuru şartlarını oluşturmadığına karar verilen adayın doçentlik başvurusu iptal edilecek.

Doktora başvurusunun eksiksiz olduğu ve gerekli şekil şartları taşıdığı tespit edilen adayların her biri için, ÜAK tarafından belirlenecek "objektif ve denetlenebilir yönteme" göre, Doçentlik Sınav Komisyonunca, başvurulan bilim ve sanat alanı göz önünde bulundurularak beş asıl ve iki yedek üyeden müteşekkil bir jüri oluşturulacak.

Adayın başvurduğu bilim ve sanat alanında yeterli öğretim üyesi yoksa jüri, üç asıl ve iki yedek üye ile oluşturulabilecek.

Doçentlik jürisine "75 yaş" şartı

Doçentlik sınav jürisinde görev alabilmek için öğretim üyesinin devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı kanunun 26'ncı maddesi hükümlerine göre profesör olarak atanmış ve 75 yaşını doldurmamış olması şartı getirildi.

ÜAK tarafından değerlendirmeye esas alınan jüri raporları tamamlandığında, bunların birer örneği, eser incelemesi sonucuna ilişkin bildirim yazısıyla birlikte adaya gönderilecek.

Beş üyelik jürilerde en az üç üyenin, üç üyeden oluşan jürilerde ise en az iki üyenin, eser ve diğer faaliyetlerden adayı başarılı bulması halinde aday, sınavın bu aşamasından başarılı sayılacak ve sözlü sınava çağrılacak.

Başarısız aday, jüri tarafından eksik bulunan eser ve faaliyetleri tamamlamak kaydıyla en erken izleyen ikinci dönemde yeniden başvurabilecek.

Yönetmelikteki değişikliğe göre, doçentlik sınavı jürisinde, jüri üyelerinden profesörlük süresine göre en kıdemli olanı, istememesi halinde ise jürinin kendi aralarından seçecekleri bir üye başkan olarak görev yapacak.

Sözlü sınavda başarı elde edemeyen ya da sözlü sınav hakkını kaybeden aday, belirlenen sürelerde yeniden müracatta bulunması halinde tekrar sözlü sınava alınacak.

Bilimsel araştırmalarda etik için üç komisyon kurulacak

Eser incelemesinde başarı sağlamasına karşın sözlü sınavda başarısız olan veya başarısız sayılan aday, sözlü sınava en erken iki dönem, ikinci kez başarısız bulunan aday ise en erken dört dönem sonra yeniden başvurabilecek.

Sözlü sınavdan üçüncü kez başarısız bulunan aday için salt çoğunluğu sağlayacak sayıda üyenin değiştirilmesi şartıyla yeni bir jüri oluşturulacak ve takip eden sözlü sınavlarda da aynı süreç izlenecek.

ÜAK, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında gerekli işlemlerin yapılması için durumu belgeleriyle birlikte ilgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonuna gönderecek.

Bilimsel araştırma ile yayın etiğine aykırılık iddialarını incelemek ve sonuçlandırmak amacıyla ÜAK bünyesinde, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Spor Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar alanlarından olmak üzere üç adet Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu kurulacak. Bu komisyonların kuruluşu, çalışma usul ile esasları ÜAK tarafından belirlenecek.

Yönetmelikte öngörülen elektronik ortam oluşturuluncaya kadar ilgili işlemler hakkında, bu yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 27127 sayılı Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanacak. 

AA

Son Güncelleme: 06.10.2016 16:32
Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteDoçentlik Sınav YönetmeliğiÜniversitelerarası KurulÜAK
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