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Dizilerden tek isteğimiz ilkelere uygunluk

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dizilerde istedikleri tek şeyin yayın ilkelerine uygunluk olduğunu söyledi.

Dizilerden tek isteğimiz ilkelere uygunluk

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dizilerde istedikleri tek şeyin yayın ilkelerine uygunluk olduğunu söyledi.

09 Haziran 2012 Cumartesi 08:31
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Dizilerden tek isteğimiz ilkelere uygunluk

ANKARA

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nca, ''Türk Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'' etkinlikleri kapsamında bir otelde düzenlenen, ''Medya, İletişim ve Siyaset'' konulu oturuma katıldı.
RTÜK'le ilgili kanun çıktıktan sonra kurulun yapacağı tek şeyin, karasal yayın yapan TV'lerin lisanslarını vermek olduğunu ifade eden Arınç, 16 senedir yapılmayan bu işi bugün yapacak noktada olduklarını, konunun planlamasının gerçekleştirildiğini belirtti. Arınç, ''Belki önümüzdeki yılbaşından itibaren ihaleleri gerçekleştireceğiz, her kanalın sahip olduğu frekansı onlara tahsis edeceğiz'' dedi.

RTÜK'ün uyguladığı müeyyideler
RTÜK'ün zaman zaman haberlere konu olan meselesinin dizilerde, haberlerde yayın ilkelerinin ihlal edilmesi karşısında verdiği müeyyideler olduğunu dile getiren Arınç, şunları kaydetti:
''Dizilerde istediğimiz tek şey yayın ilkelerimize uygun hareket edilmesi. Bir arkadaşımız bir dizide bir yanlışlık, eksiklik veya rahatsız edici bir sahne, durum bulabilir ama bunun bir başkası tarafından çok beğenildiğini de unutmamak lazım. Dolayısıyla yayın ilkelerimiz içinde eğer bir yorum yapma ihtiyacını duyuyorsak, bu yorumu çağdaş ve özgürlükçü noktada yapıyoruz. O yüzden pek çok dostumuzu memnun edemiyoruz belki ama artık çağ bunu gerektiriyor.''
Arınç, ''Medya ve siyasetin iç içe olmayacağı, birbirlerine alıp satmayacakları, birbiriyle pazarlık yapmayacakları, daha duru, daha temiz, daha steril bir ortama ihtiyaç var'' dedi.

''AA 100. yılına büyük bir projeyle hazırlanıyor''
Anadolu Ajansı'nın çalışmalarına da değinen Arınç, ajansın 100. yılına büyük bir projeyle hazırlandığını söyledi.
''Şüphesiz ölçü değil ama İslam ülkeleri içerisinde en güçlü haber ajansı Anadolu Ajansı'dır'' diyen Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: 
''Yurt içindeki muhabirleriyle, yurt dışındaki temsilcilikleriyle, dijital ortamdan yaptığı farklı dillerdeki haberciliğiyle Anadolu Ajansı gittikçe güçlendi. 2020'ye geldiğimizde dünyadaki 5 ajanstan biri olmak azmiyle yeni bir yol haritası çizdi. Yani, bir AP, bir Reuters gibi ve diğerleri gibi... Bunlardan bir eksiğimiz yok. Biz özellikle son bir yıl içerisinde dünyadaki en sıcak bölgelerden, en kritik haberleri anında dünyaya taşıyan bir ajansız. Libya'dan da Tahrir Meydanı'ndan da... Afganistan'da özellikle çatışma bölgelerine ilk girenler hem TRT hem Anadolu Ajansı'nın muhabirleri olarak ilk röportaj yapanlar, ilk haber geçenler, hatta bazen muhaliflerle diğerleri arasında çatışmada kalarak hayatlarını riske atan arkadaşlarımız oldu.''
Arınç, 2020'ye giderken AA'yı güçlendirmeye çalıştıklarını belirterek, ''Bütün dünyada güçlü, itibarlı, saygın bir ajans olma yolundayız. Bulunduğumuz her yerde, büyük ölçüde, belki 'her yerde' demek iddialı olur ama Anadolu Ajansı adına haber yapan bir arkadaşımız mutlaka vardır'' dedi.
Oturuma, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, RTÜK Başkanı Davut Dursun da katıldı.

AA

Son Güncelleme: 09.06.2012 00:32
Anahtar Kelimeler:
Arınç
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