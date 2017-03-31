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Diyarbakırlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Diyarbakır'a yapacağı ziyaret ve yaklaşık 290 milyon liralık yatırımların açılışını gerçekleştirecek olması kentte heyecanla karşılandı.

Diyarbakırlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Diyarbakır'a yapacağı ziyaret ve yaklaşık 290 milyon liralık yatırımların açılışını gerçekleştirecek olması kentte heyecanla karşılandı.

31 Mart 2017 Cuma 15:04
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Diyarbakırlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'a gerçekleştirmesi beklenen ziyaret, kentte yaşayan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın için planlanan ve yaklaşık 290 milyon liralık 85 yatırımın açılışını da gerçekleştireceği ziyareti öncesi, Diyarbakır'da hazırlıklar sürüyor. Kentin farklı noktalarındaki billboardlara afişler asılırken, aydınlatma direklerine Erdoğan'ın resmi ve Türk bayrakları yerleştirildi. Diyarbakırlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyecanla bekliyor.

"Bizim için büyük onur"

Kent sakinlerinden Ufuk Öziç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğu ve güneydoğuda yaptıklarını anlatmada, kelimelerin kifayetsiz kaldığını belirterek, "Yapılan yatırımlar daha güzel günlere vesile olacaktır. Daima dualarımızda yer veriyoruz. Diyarbakır peygamber ve sahabeler kentidir." dedi.

Nuran Atabey, "Bizim için büyük bir onur. Referandumda bekleyecekleri desteği Diyarbakır'da umarım bulacaklar. Onların yüzlerini kara çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Halkın desteğiyle bölgede terör bitirilecektir"

Diyarbakırlılar olarak Cumhurbaşkanı'nı en güzel şekilde ağırlayacaklarını kaydeden Abdullah Ukbekor, ziyaretin gurur verici olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bölgenin yatırıma ihtiyacı var ve süreç geliştikçe daha fazla yatırım yapılacaktır. Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızın samimiyetinden şüphemiz yok. Yatırımlar Kürt insanı açısından çok faydalı olacaktır. Yatırımlar arttıkça halkın desteği ve devletin samimiyetiyle bölgede terör bitirilecektir."

"Yatırımlar Diyarbakırlı gençlere umut olacaktır"

Nevin Alioğlu da Diyarbakır'a yapacağı ziyaretten dolayı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bu yatırımlar Diyarbakırlı gençlere umut olacaktır." diye konuştu.

Vali Aksoy vatandaşları toplu açılış törenine davet etti

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy da, yaptığı yazılı açıklamada, yarın saat 16.00'da Valilik önünde gerçekleştirilecek toplu açılış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif edeceğini belirterek, "Valilik önündeki alanda yapılacak toplu açılış törenine tüm Diyarbakır halkını davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA

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Recep Tayyip ErdoğanDiyarbakırlılarDiyarbakırlılar Erdoğanı Bekliyor
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