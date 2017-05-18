Diyarbakırlı çocuklar lunaparkta eğlendi

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi, ilçedeki okullarda eğitim gören başarılı ve maddi durumu düşük bin öğrencinin lunaparkta eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Öğretmenleri eşliğinde ilçedeki lunaparka gelen öğrenciler, buradaki araçlara bindi. Öğrencileri yalnız bırakmayan Kayapınar Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mustafa Kılıç da lunaparkta öğrencilerle sohbet etti.

"Bin çocuğumuzu buraya getirdik"

Diyarbakır'daki gençlerin, başarılı öğrencilerin batıdaki illeri görmelerini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatan Kılıç, onları daha önce Kapadokya ve Çanakkale'ye gönderdiklerini, yakın zamanda Şanlıurfa'ya yollayacaklarını aktardı.

Gençlik Haftası kapsamında öğrencileri istekleri doğrultusunda lunaparka getirdiklerini ifade eden Kılıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Bin çocuğumuzu buraya getirdik. Daha önce 'Kültürevi' diye bilinen yerlerimizde farklı amaçlarla eğitim gören çocuklar vardı. Şimdi biz orayı devraldık, yaklaşık bin 500 öğrencimiz var. Onlara değerler eğitimi, akademik kurslar veriyoruz. Hafta sonları TEOG sınavlarına hazırlanmak için etütler düzenleniyor. Oradaki 60 çocuğumuz TEOG'da dereceye girdi. O çocuklarımızı farklı bir etkinlik kapsamında geziye gönderiyoruz."

"Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız"

Kılıç, gençlerle çalışmalarını sürdüreceklerini aktararak, "Onlar ülkemizin ve Diyarbakır'ın geleceği. Onlara her konuda yardımcı olacağız, sahip çıkacağız. Onları ahlaklı, bilgili, donanımlı, kaliteli gençler olarak yetiştirmeye gayret ediyoruz. Kaymakamlık, Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." sözlerine yer verdi.

"Çok büyük bir sevap kazanıyorlar"

İMKB Kayapınar Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Cihan Ok, etkinlikten mutlu olduğunu belirterek, "Böyle bir etkinlik bize moral oldu, çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Betül Yıldırım da başarılarının devamının gelmesi için kendilerine yönelik güzel etkinliklerin yapıldığını belirterek, organizasyonu yapanlara teşekkür etti.