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Diyarbakır'daki terör saldırısına yayın yasağı

Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi.

Diyarbakır'daki terör saldırısına yayın yasağı

Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi.

15 Ağustos 2016 Pazartesi 15:38
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Diyarbakır'daki terör saldırısına yayın yasağı

 Diyarbakır'da Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıya ilişkin yayın yasağı kararı verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Diyarbakır-Batman karayolundaki Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Başsavcılıkça soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine yayın yasağı kararı verilmesi yönünde talepte bulunulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliğince 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2 maddesi gereğince olaya ilişkin yazılı ve görsel medya organlarında yapılan yayınlarda olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilerin bulundukları şehirlerin ve kullandıkları araçların bilgilerinin yayınlanarak olayın aydınlatılmasının, şüphelilerin yakalanmasının ve istihbarat bilgilerinin deşifre edilmesinin engellenmesi ve mevcut olayda kamu düzeninin bozulması riskinin meydana geldiği anlaşıldığı için savcılık talebi kabul edilerek yayın yasağı konulması talebinin kabulüne karar verildi."

Diyarbakır-Batman karayolunun Bismil yol ayrımında bulunan Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Denetleme İstasyonuna PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 polis memuru şehit olmuş, 1 çocuk hayatını kaybetmiş, 8'i polis 25 kişi yaralanmıştı.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2016 15:39
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırPKKJandarmaTeröristDiyarbakır-Batman Karayolu
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