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Diyarbakır'daki silahlı saldırıda yaralanan hemşire öldü

Diyarbakır'da bir temizlik görevlisinin çalıştığı sağlık merkezinde silahla yaraladığı hemşire, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır'daki silahlı saldırıda yaralanan hemşire öldü

Diyarbakır'da bir temizlik görevlisinin çalıştığı sağlık merkezinde silahla yaraladığı hemşire, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

23 Ağustos 2013 Cuma 17:12
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Diyarbakır'daki silahlı saldırıda yaralanan hemşire öldü
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da Bağlar ilçesi 10 nolu Aile Sağlık Merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan Şeyhmus Yıldız (63), henüz belirlenemeyen nedenle önceki gün sağlık merkezi önünde tabancayla hemşire Özlem Görükmez'i (27) ardından gittiği noterde masa başında çalışan Özlem Akdağ'ı vurmuş, daha sonra tabancayla başına ateş etmişti.

Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Akdağ, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Olayda ağır yaralanan hemşire Özlem Görükmez ise 2 gün süren tedavinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti. 

Şeyhmus Yıldız'ın Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi ise sürüyor.

AA

Son Güncelleme: 23.08.2013 17:12
Anahtar Kelimeler:
HastaneHemşire
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