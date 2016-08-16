Diyarbakır'da yaralanan teknisyen şehit oldu

Diyarbakır'da Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan teknisyen yardımcısı, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Batman karayolundaki Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan teknisyen yardımcısı, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde şehit oldu.
PKK'lı teröristlerce Diyarbakır-Batman karayolunun Bismil ilçesi yol ayrımında bulunan Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Denetleme İstasyonuna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 5'i polis, 1'i çocuk 2 vatandaş olmak üzere 7 kişi şehit olmuş, 7'si polis 45 kişi yaralanmıştı.
AA