Diyarbakır'da terör saldırısı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, polis ekiplerine terör örgütü PKKmensuplarınca düzenlenen saldırıda 3 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Üçkuyular mevkisinde gece devriye görevi yürüten polis ekiplerine PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlar ve el bombalarıyla saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan 3 polis memuru, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Ekiplerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir terörist de yaralı ele geçirildi.

Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan operasyon sürüyor.