Açıklamada, operasyon yapılan bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 28 Aralık'ta Lice'ye bağlı Kayacık, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Çavundur, Dolunay ve Kabakaya, Hazro'ya bağlı Çitlibahçe, Sarıerik ve Ormankaya ile Kocaköy'e bağlı Boyunlu mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 05.00'ten itibaren sona erdiği kaydedildi.
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