Diyarbakır’da Ramazan Şenliği

Diyarbakır’da Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Ramazan Etkinlikleri”, ünlü sanatçıları sevenleriyle bir araya getiriyor. Her akşam iftardan sonra gerçekleşen konser ve şiir dinletilerine halkın ilgisi büyük.

ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNEDE

16 Mayıs’ta Grup Ravza’nın konseriyle başlayan etkinlik serisi; Grup Yürüyüş, Ahmet Özhan, Sami Özer, Grup Tillo, Mümin Sarıkaya ve Grup Dergah konserleri ve İbrahim Sadri’nin şiir dinletisiyle devam etti.

SON KONSER 11 HAZİRAN’DA

Organizasyon kapsamında 7 Haziran Perşembe akşamı Abdurrahman Önül konser verecek. 8 Haziran Cuma gecesi de Serdar Tuncer, şiirleriyle mikrofon başına geçecek. Etkinlik, 11 Haziran Pazartesi akşamı Ömer Karaoğlu’nun konseriyle sona erecek. Yenişehir Belediye başkanı aynı zamanda kaymakamı Serdar Kartal büyük ilgi gören “Ramazan Etkinlikleri” organizasyonunu önümüzdeki yıllarda da düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Haber : Dilek Köroğlu