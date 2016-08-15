Diyarbakır'da polis amirliğine bombalı saldırı

Diyarbakır'da Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır- Batman karayolundaki Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıyor.

Patlamanın etkisiyle karayolunda derin bir çukur oluştu.

Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.