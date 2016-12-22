Diyarbakır

'ın Hazro ilçesinde Teknebaşı

Jandarma Karakolu

na terör örgütü PKK mensuplarınca bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi.





PKK'lı teröristler tarafından Hazro ilçesine bağlı Teknebaşı Jandarma Karakoluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamanın şiddeti çevre ilçelerden de hissedilirken, saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

Saldırıdan sonra güvenlik güçlerince bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

AA